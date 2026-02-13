‘Mardinli Marilyn Monroe’ tahliye edildi! Taksi şoförünün köpeği ezdiği anın videosunu paylaştığı için cezaevine girmişti

4

Tabii ben de tepki gösterdim, ‘görmedin mi, kaldırımda ne işin var’ dedim. Adam, sakin sakin ‘görmedim’ dedi. Karısı da arkadan bana bağırıyor, ‘çocuklarım rahatsız oldu, korktu’ diye ve bana küfretti. Kamera ve ses kaydında ben diyorum ki; ‘Sen bana hakaret ettin, seni mahkemeye vereceğim’ diyorum. Orada toplananlar bana diyorlar ki, ‘Sen karışma biz hallederiz’ diyorlar. Duyarlı vatandaşlar, karakola gidip şikayet ettiler ama köpek onların olmadığı için şikayetlerini almadılar” dedi.