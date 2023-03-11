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MHP’li başkanlar kampa giriyor

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, partisinin belediye başkanlarını Antalya’da kampa alıyor.

11.03.2023 - 10:23 |
MHP’li başkanlar kampa giriyor

17-19 Mart tarihlerinde üç gün sürecek kampta, belediye başkanlarının faaliyetleri ve seçim hazırlıkları ele alınacak. Parti yönetimi ve bazı milletvekillerinin de katılması beklenen kampta, MHP’li belediyelerin bugüne kadarki performansları ve ileriye dönük projeleri, deprem bölgesinde yaptıkları yardımlar masaya yatırılacak.

BAHÇELİ SEÇİM TALİMATLARINI VERECEK

Milliyet'te yer alan habere göre; yaklaşan Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine yönelik hazırlıkların gözden geçirileceği kampta, parti yöneticilerince sunumlar da yapılacak. Yapılacak istişareler kapsamında iç ve dış gündemi değerlendirecek olan Bahçeli’nin toplantıda seçimlere yönelik talimatlar vermesi, Cumhur İttifakı’nın önemine vurgu yaparak bu konudaki hassasiyetlerini tekrarlaması bekleniyor. 

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