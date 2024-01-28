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MHP lideri Devlet Bahçeli: CHP zihniyeti hepten çuvallamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de 'Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin' temalı açık hava toplantısında konuştu. Bahçeli, "Devamlı şaibelerle anılan bir belediye yönetimi karşımızdadır. CHP zihniyeti hepten çuvallamıştır. Başaracak olan Mersin sevdalıları şehremini vazifesini üstlenmeli. Kayırmacılık, yolsuzluk Mersin'in önünü kapattı. Üretmeyenlere, Mersin’i tanımayanlara uğurlar olsun demeliyiz. Mersin için ümitler yeşermiştir. Mersin bizim, Türkiye hepimizindir." ifadelerini kullandı.

28.01.2024 - 14:23 |
MHP lideri Devlet Bahçeli: CHP zihniyeti hepten çuvallamıştır

MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cumhur bizim Türkiye hepimizin. Mersin bizim Türkiye alayımızın kararlığı ile tek nefes olalım istiyoruz. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, demokrasimize milli birlik ve dirliğimize hayırlar getirmesini diliyorum. Mersin kardeşliğin timsalidir, aymazlığa geçit yoktur. Mersin son 5 yıldır yerinde saymakta. İdeolojik belediye anlayışı Mersin’i yorgun düşürmüştür. Hukuksuzluk Mersin’in yolunu kapatmıştır.

Şimdiye kadar kazanan bir avuç çıkarcıdır. CHP’li büyükşehir belediyesi bağlanan umutları israf etmiştir, hayal kırıklığı devasa boyutlara ulaşmıştır.

Devamlı şaibelerle anılan bir belediye yönetimi karşımızdadır. CHP zihniyeti hepten çuvallamıştır. Başaracak olan Mersin sevdalıları şehremini vazifesini üstlenmeli. Kayırmacılık, yolsuzluk Mersin'in önünü kapattı. Üretmeyenlere, Mersin’i tanımayanlara uğurlar olsun demeliyiz. Mersin için ümitler yeşermiştir. Mersin bizim, Türkiye hepimizindir.

Demlenen dejenere olmuş cepheye karşılık veriyorsunuz. Mersin ayak bağlarını söküp atacak. Yıkım belediyeciliğinin 63 günü kaldı.

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