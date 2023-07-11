MHP lideri Bahçeli'den emekli maaşına ek zam çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları: Değerli milletvekilleri, muhterem misafirler, her salı günü yaptığımız haftalık olağan Meclis grup toplantımıza başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

EK BÜTÇEYİ DESTEKYECEĞİZ

Devlet deprem bölgesinde seferber olmuştur. Bütün imkanlar devreye alınmıştır. Olağanüstü mücadele sürecinin desteklenmesi amacıyla 2023 yılı bütçesine ek yapılması söz konusudur. MHP kanun tekliflerini tereddütsüz destekleyeceğimizi, yapıcı irademizi göstereceğimizi açıklamak istiyorum.

Ekonominin fırtınalı denizlerden güvenli limana demirleyeceğini yakın vadede kalkılmış, büyümüş gelir ve servet dağılımının sağlandığı bir Türkiye'ye yürekten inanıyorum.

HER ZORLUĞU YENECEĞİMİZİN KANAATİNDEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ikinci dönem kabinesi Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı riskleri en aza indirmek kolları sıvamıştır. El ele verdikçe her zorluğu yeneceğimiz kanaatindeyiz.

Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme gayesi taşıyan bir iktidar görevdedir. Ekonomik toparlanma genişledikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yükseğe ulaşacaktır.

EMEKLİLERE ZAM TEKLİFİ

1 Temmuz'da tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55'lik zam ve seyyanen net 8077 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki daha fazla olsun ancak bütçe imkanları bellidir. Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur. 8077 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

İsveç'in üyeliğine karşı Türkiye'nin haklı ve meşru itirazları vardır. İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim'e yönelik şerefsiz saldırıları alttan aldığı, sıkışınca da cılız kınama mesajları bilinen bir husustur. Türkiye, dayatmaları sineye çekecek kabile devleti değildir. NATO'nun açık kapı politikası da iç ve dış güvenliğimizden daha önemli olamayacaktır.

Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız. Bunu nasıl hazmedeceğiz. Sadece F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye tamam mı diyeceğiz. İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stockholm aynısıdır. Karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır. 26 üyesi NATO ülkesi olan Avrupa Savunma Birliği içinde İsveç de yer almaktadır. 19 Haziran 2023'te ABD'ye ait iki adet bombardıman uçağının İsveç'e konuşlanması tesadüf değildir. NATO'nun da Türkiye'nin taleplerinin gözetmesi ihmali olmayan bir sorumluluğudur. İsveç, politikalarından dönüş yaparsa bir şey demeyiz. Müttefik olacaksak mertçe olalım.