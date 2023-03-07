MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Bir aydır her insanımızın kalbi deprem bölgesinde atmaktadır. Hüzün dönemleri millet olma şuurumuzu yükseltmektedir. Viranelerin içinden cennet bahçesi çıkarmak bizim en temel gündemimizdir. Bu hedefin gerisine düşmeyeceğiz.

"U DÖNÜŞLERİNE İTİBAR ETMEYECEĞİZ"

Siyaseti fitneye, çadır tiyatrosuna, kavga ve kutuplaşma arenasına çeviren fırıldakların U dönüşlerine itibar etmeyeceğiz. Nahoş tezgahlara gelmeyeceğiz.

Cumhur ittifakı olarak Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Başkaları dedikodu çarkına kapılacak, biz ümitleri canlandıracağız.