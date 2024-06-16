MHP lideri Bahçeli: Biz kaya gibi bir Cumhur İttifakı'yız, bizde çatlama olmaz

Bahçeli, duaların ardından Alparslan Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Bahçeli, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Bahçeli, seçimlerin geride kaldığını, 2028'e kadar olan süre içinde Cumhur İttifakı'nın önünde 4 önemli yıl bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yapısal reformların gerçekleşeceği, kurumsal yapının yerleşeceği, demokratik yaklaşımların daha da gelişeceği bir ortam milletin huzurunda bulunurken 'hükümet çatlayacak' gibi milleti karamsarlığa iten, geçim pahalılığından, hayat pahalılığından bahsediyorlar; ama toplumda hayatı zehirlemekten bir türlü vazgeçemiyorlar. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanının kararlı, tutumu, Cumhur İttifakı'nın birleşenlerinin uyumlu çalışmaları ve millet için her türlü fedakarlığa hazır olmaları gelecek için Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümünde de çok büyük bir program hayata geçirecektir. O bakımdan ümitliyiz, güvenliyiz. Cumhur İttifakı devam edecektir; bizde çatlama olmaz, biz ne kerpiçiz, ne toprağız, kaya gibi Cumhur İttifakı'yız. Kayaların parçalanması gürültülü olur; fakat sonuç vermez. Siyasilerin kaynaşmada, anlaşmada, barışmada samimi olmaları ve milletin huzurunu bozacak her türlü davranıştan kendilerini arındırmaları gerekiyor. MHP, bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Uluslararası gelişmeleri yakından takip etmektedir. Türkiye'nin önderliğinde dünya barışı, yer küredeki huzur, emperyalist güçlere karşı olan mücadelede büyük bir başarı elde etmenin çabası içerisindedir. Oraya köstek değil, yardımcı olmak lazım. Bayramın bu gününden itibaren temennimiz; barıştır, kaynaşmadır, dayanışmadır, paylaşmadır. Bütün bunları dikkate alarak MHP üzerine düşen her türlü sorumluluğu, her türlü fedakarlığı yaparak yoluna devam edecektir. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. MHP'yi anlamayanlar, kırık masalar üzerinde gelecek vadedenlerin, masayı nasıl dağıttıklarını utanmadan hatırlamaları gerekirken şimdi yol gösterici duruma düşmüşlerdir. Allah, onları ıslah etsin."

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