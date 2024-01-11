MHP, 55 adayını daha açıkladı!

MHP, 31 Mart yerel seçimleri için 55 adayını daha belirledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" ifadelerini kullandı.

Buna göre açıklanan adaylar şu şekilde;

AFYONKARAHİSAR belediye başkan adayı: Sezer Küçükyurt

AKSARAY Belediye Başkan Adayı: İrfan Çırak

BOLU Belediye Başkan Adayı: İlhan Durak

GÜMÜŞHANE Belediye Başkan Adayı: Vedat Soner Başer

KIRIKKALE Belediye Başkan Adayı: Harun Ulusoy

Sivas Belediye Başkan Adayı: Reha Kars

Tokat Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kemal Yazıcıoğlu