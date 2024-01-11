MHP, 55 adayını daha açıkladı!
Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) yerel seçim hazırlıkları sürüyor! MHP, 8 il 40 büyükşehir ilçe ve 7 ilçede 55 adayını daha açıkladı.
MHP, 31 Mart yerel seçimleri için 55 adayını daha belirledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" ifadelerini kullandı.
Buna göre açıklanan adaylar şu şekilde;
AFYONKARAHİSAR belediye başkan adayı: Sezer Küçükyurt
AKSARAY Belediye Başkan Adayı: İrfan Çırak
BOLU Belediye Başkan Adayı: İlhan Durak
GÜMÜŞHANE Belediye Başkan Adayı: Vedat Soner Başer
KIRIKKALE Belediye Başkan Adayı: Harun Ulusoy
Sivas Belediye Başkan Adayı: Reha Kars
Tokat Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kemal Yazıcıoğlu