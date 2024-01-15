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MHP, 3 il ve 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 55 adayın daha açıklandığın ifade ederek; Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 3. etap olarak adaylıkları kesinleşen 3 İl, 10 Büyükşehir İlçe, 42 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi." dedi.

15.01.2024 - 12:24 |
MHP, 3 il ve 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri"nde 3 il ve 52 ilçede başkan adaylarını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Durmaz şu ifadeleri kullandı; Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 3. etap olarak adaylıkları kesinleşen 3 İl, 10 Büyükşehir İlçe, 42 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır.

MHP, 3 il ve 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı

MHP, 3 il ve 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı

MHP, 3 il ve 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı

MHP, 3 il ve 52 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı

 

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