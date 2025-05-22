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MGK bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

22.05.2025 - 10:49Güncellenme Tarihi:
MGK bugün toplanıyor! İşte masadaki konular

Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Beştepe'de yapılacak toplantının ilk başlığı, terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalar olacak.

Toplantıda, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını duyurması ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak. Türkiye'nin kırmızı çizgisi, örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu karar doğrultusunda hareket etmesi.

Milli Güvenlik Kurulu, bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgiler üzerinde duracak.
Süreç titizlikle takip edilirken bölücü örgütün elindeki silahların toplanmasıyla ilgili mekanizmaların nasıl işletileceği konuşulacak.

Milli Güvenlik Kurulu'nda, Suriye konusu da görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikalı mevkidaşı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı zirvenin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın da bu haftaki Şam temaslarıyla ilgili Kurul'a bilgi sunacak.

MGK'DA 'RUSYA-UKRAYNA' GÜNDEMİ

MGK'nın bir diğer gündem maddesi, Türkiye'nin ara buluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında yeniden oluşan barış zemini olacak. İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde gelinen aşama değerlendirilecek. Yaklaşık 3 buçuk yıla yakın bir süredir devam eden savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

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Milli Güvenlik Kurulu toplantısında soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırıları ile diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

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