Meteoroloji'den 4 ile kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji tarafından İzmir, Aydın, Manisa ve Eskişehir 13 Aralık Salı günü etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

AYDIN

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 13.12.2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m), batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, İncirliova, Koçarlı ve Germencik) yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

ESKİŞEHİR

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Eskişehir’de yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Kentte metrekareye 21-50 kilogram civarında yağmur düşmesi öngörülüyor. Kuvvetli yağışla ilgili Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Merkezi yıldırım düşmesi, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

MANİSA

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "13.12.2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren başlayacak ve gece yarısına kadar devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların metrekareye 21-50 kg yağış bırakması bekleniyor. Manisa il merkezi ve batı ilçeleri Gördes, Salihli, Turgutlu, Gölmarmara, Ahmetli, Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli metrekareye 51-75 kg arasında olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, rüzgar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

İZMİR

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın bu akşam gece saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, "Yarın ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.