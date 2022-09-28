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Mersin’de polisevine düzenlenen saldırıda kahraman bekçinin teröristlerle böyle çatıştı!

Mersin’de polisevine düzenlenen saldırıda bir bekçinin teröristler ile çatıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çatışma sırasında vurulan teröristlerin üzerindeki bombayı patlatmasıyla olay yerindeki araç alevler içinde kaldı.

28.09.2022 - 13:13 | | MERSİN (İHA)
Mersin’de polisevine düzenlenen saldırıda kahraman bekçinin teröristlerle böyle çatıştı!

Pazartesi günü saat 22.45 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Polisevinin önüne gelen PKK'lı teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin ve bekçilerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Mersin’de polisevine düzenlenen saldırıda kahraman bekçinin teröristlerle böyle çatıştı

Kahraman bekçinin teröristler ile çatıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Teröristlerin bombayı patlatmalarının ardından olay yerindeki bir araç alevler arasında kaldı.

Mersin’de polisevine düzenlenen saldırıda kahraman bekçinin teröristlerle böyle çatıştı

Saldırıda teröristlerle çatışan, birini vurarak etkisiz hale getiren ve kendisi de ağır yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Mersin’de polisevine düzenlenen saldırıda kahraman bekçinin teröristlerle böyle çatıştı

Yaralı polis memuru Ali Bayram'ın ise durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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