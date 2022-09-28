Mersin'deki polisevi saldırısında şehit düşen kahraman polis Sedat Gezer PKK'lı teröristi böyle etkisiz hale getirdi

Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Polisevinin önüne gelen PKK'lı iki kadın terörist, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı.

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Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresinde yaptığı incelemede bir başka bomba düzeneği ise uzman polisler tarafından imha edildi.

Çatışma sırasında evinin balkonunda oturan bir kadın, vücuduna isabet kurşunla, 2 kişi ise patlama sırasında yüksekten düşerek yaralandı. Saldırıda teröristlerle çatışan, birini vurarak etkisiz hale getiren ve kendisi de ağır yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı polis memurunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SON ANA KADAR ÇATIŞMAYA DEVAM ETTİ

Şehit polis Sedat Gezer'in 2 teröristle çatıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tabancasıyla elinde otomatik tüfek bulunan iki teröristle çatışan Gezer'in teröristlerden birini vurarak etkisiz hale getirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Son ana kadar teröristlerle çatışmayı kahramanca sürdüren Gezer'in görüntüleri, PKK'lı teröristlerin 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i getirdi. Fethi Sekin de terör saldırısında son ana kadar teröristlerle çatışmış, hainlerden birini vurup etkisiz hale getirdikten sonra şehit düşmüştü.

TÖRENLE DEFNEDİLDİ

Teröristlere geçit vermeyerek büyük bir katliamı önleyen ve kahramanca çatışarak şehit olan evli ve iki çocuk babası Sedat Gezer, Mersin'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

POLİSEVİ SALDIRISINDA 22 GÖZALTI

Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi. Polisevinin önüne gelen PKK'lı iki kadın terörist, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist, sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresinde yaptığı inceleme sırasında bulunan bir başka bomba düzeneği ise uzman polisler tarafından imha edildi. Çatışma sırasında evinin balkonunda oturan bir kadın, vücuduna isabet eden kurşunla, 2 kişi ise patlama sırasında yüksekten düşerek yaralandı. Saldırıda teröristlerle çatışan, birini vurarak etkisiz hale getiren ve kendisi de ağır yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı polis memurunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından teyakkuza geçen Mersin polisi, kimliği tespit edilen 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan isimli PKK'lı terörist ile bağlantılı olduğu öne sürülen çok sayıda kişiyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

VALİDEN YARALI POLİSE ZİYARET

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü, tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, Öztürk'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletip, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Öte yandan saldırı sırasında, balkonda otururken seken mermilerle yaralanan kadının ise aynı hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.