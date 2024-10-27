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Mersin'de kız çocuklarının sevdiği yavru köpek saniyeler içinde öldü!

Mersin'de bir iş yerinin kapısına tasmayla bağlı 'Gece' isimli 2,5 aylık Pomerian cinsi köpek, iki kız çocuğu tarafından sevildikten saniyeler sonra öldü. Köpeğin sahibi Şahin A. polise giderek çocuklardan şikayetçi olurken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

27.10.2024 - 15:13 | | Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
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Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen iki genç kız, cep telefonu satışı yapılan iş yerinin kapısına tasmayla bağlı, 'Gece' isimli 2,5 aylık Pomerian cinsi köpeği sevmek için durdu. Köpeği kucaklarına alan kızlar bir süre sevdi. Köpek daha sonra, eğilen kız çocuğu tarafından 1 metre yükseklikten yere bırakıldı. Çocuklar el sallayıp iş yerinden ayrılırken, saniyeler sonra köpek can çekişerek öldü. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersinde kız çocuklarının sevdiği yavru köpek saniyeler içinde öldü

10 GÜN ÖNCE SAHİPLENMİŞ

Köpeğinin hareketsiz durduğunu fark eden işletme sahibi Şahin A., vakit kaybetmeden veteriner hekime götürdü. Veteriner hekim, köpeğin öldüğünü belirledi. Polise giden Şahin A. 10 gün önce sahiplendiği köpeğinin ölümüne sebep olmakla suçladığı iki kız çocuğu hakkında şikayetçi oldu.

Mersinde kız çocuklarının sevdiği yavru köpek saniyeler içinde öldü

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