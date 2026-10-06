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Eyüpsultan'da takip sonuç verdi: 50 kilogram yakalandı

06.10.2026 - 08:47Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Kaynak: HABER MERKEZİ

Eyüpsultan'da takip sonuç verdi: 50 kilogram yakalandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı aramalarda bir araçta 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine, Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi Fenertepe Gişeleri'ndeki dinlenme tesisinin yakınlarında bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde satışı yapılacağı yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine durum Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi.

Eyüpsultanda takip sonuç verdi: 50 kilogram yakalandı

Savcılık talimatıyla çalışma başlatan ekipler, aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda siyah poşet içerisinde daralı ağırlığı 50 kilogram olan, kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda H.Y.K. ve S.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

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