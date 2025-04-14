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Mersin'de bir şüphelinin kenevir yetiştirmek için sera kurduğu ortaya çıktı

14.04.2025 - 11:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mersin'de bir şüphelinin kenevir yetiştirmek için sera kurduğu ortaya çıktı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde polis, evinin bahçesine özel sera kurarak kenevir yetiştiren şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aydıncık İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Hacıbahattin Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Mersinde bir şüphelinin kenevir yetiştirmek için sera kurduğu ortaya çıktı

Bunun üzerine adrese savcılık talimatıyla baskın yapan polis, şüpheli A.B.'yi (56) gözaltına aldı. Yapılan aramada sera içerisinde 181 kök hin keneviri ile 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Kenevirler sökülerek imha edildi.
Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Mersinde bir şüphelinin kenevir yetiştirmek için sera kurduğu ortaya çıktı

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