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Mersin'de, aranan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu T.Ş. yakalandı.

18.01.2024 - 13:24 |
Mersin'de, aranan PKK/KCK hükümlüsü yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat büroları amirliklerinin ekipleri, Şanlıurfa Ağır Ceza İlamat Masası tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan yabancı uyruklu T.Ş.'nin ilçedeki bir adreste saklandığını tespit etti.

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T.Ş., adresine yapılan baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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