Mehmet Kasapoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Kasapoğlu, "Bir Bayrama daha erişmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu mübarek günlerin, milletimizin birliğini ve beraberliğini pekiştirmesi, kardeşlik ve dostluk bağlarımızı güçlendirmesi en büyük temennimizdir" dedi.

Paylaşmanın ve Yardımlaşmanın Önemi

Dr. Mehmet Kasapoğlu, bayramların toplumumuzdaki paylaşma ve yardımlaşma duygularının en güzel örneklerinin sergilendiği günler olduğunu belirtti. "Bayramlar, aynı sofrada buluşmanın, sevdiklerimizle kucaklaşmanın, gönülleri birbirine kenetlemenin vesileleridir. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin güldüğü, birlik ve beraberlik duygularının zirveye ulaştığı özel günlerdir Kurban Bayramları" ifadelerini kullandı.

Toplumsal Dayanışmanın Sembolleri

Dr. Kasapoğlu, biraraya gelerek toplumsal dayanışmayı göstermenin önemine dikkat çektiği mesajında, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da komşularımızla, akrabalarımızla, sevdiklerimizle bir araya gelerek, gönül köprülerimizi daha da sağlamlaştırmalıyız. Birlikte kurulan sofralar, birlikte edilen dualar ve paylaşılan muhabbet, toplumsal dayanışmamızın en güçlü sembollerindendir" diye belirtti.

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Dünya Çapındaki Çatışmalar ve Zulümler

Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinin mutlulukları artırırken, dünya üzerindeki çatışmalar ve zulümlerin yürekleri dağladığını ileten Kasapoğlu, özellikle Filistin topraklarındaki duruma dikkat çekti. "Filistin topraklarında süregelen savaş ve İsrail’in insanlık dışı tutumu, masum insanların yaşamlarını yitirmesine, ailelerin parçalanmasına ve büyük acılara sebep olmaktadır. Müslümanların hem Filistin’de hem de dünya genelinde maruz kaldığı haksızlıkların ve zulümlerin bir an önce sona ermesi en büyük dileğimizdir" dedi.

Filistin İçin Barış ve Adalet Temennisi

Kasapoğlu, barış ve adaletin sağlanması yönündeki temennilerini dile getirerek, "Bu bayram vesilesiyle, Filistinli kardeşlerimizin acılarını paylaşarak onların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, barış ve adaletin en kısa zamanda sağlanmasını temenni ediyoruz. Huzurun hâkim olduğu, adaletin ışığıyla aydınlanan bir dünya için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bayramların Birleştirici Gücü

İzmir Milletvekili Kasapoğlu, bayramların insanları birleştirici gücüne vurgu yaparak, "Kurban Bayramı vesilesiyle, tüm İslam âleminin barış ve huzur içinde yaşamasını, insanlığın ortak değerleri olan sevgi, saygı ve hoşgörünün tüm dünyaya sirayet etmesini diliyorum. Bayramların birleştirici gücünün, tüm insanların kalplerini yumuşatarak, kin ve nefretin yerine sevgi ve hoşgörüyü yerleştirmesini temenni ediyorum" dedi.

Bayram Kutlaması

Dr. Kasapoğlu mesajının sonunda tüm vatandaşların Bayramını kutlayarak, "Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde, dostluk ve kardeşlik duygularıyla kenetlenmiş bir millet olarak, birlikte nice bayramları idrak etme arzusuyla, Kurban Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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