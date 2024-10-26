MEB duyurdu! Atama kılavuzu yayımlandı

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları dün gece e-Devlet üzerinden açıklandı. Ardından, 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu MEB’in internet sitesinde yayımlandı.

Kılavuzda, MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmak üzere 17 Mayıs’ta yayımlanan “Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu” kapsamında sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanların tercih ve atama işlemlerine ilişkin bilgiler yer aldı.

14 Kasım’da başvuru

Buna göre adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

Tercih başvuru süreci 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00’da sona erecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Kılavuzla ilgili detaylara, MEB’in internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Ara tatil seminerleri çevrim içi yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ara tatil seminerlerinin çevrim içi olacağını duyurdu. Tekin, “Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları’nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin önerileri doğrultusunda belirliyoruz. Öğretmenlerimizden gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım’da gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık” dedi.

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