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MEB açıkladı! Başvuru süreci başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek görevde yükselme yazılı sınavı internet başvurusu ve onay süreci başladı.

29.05.2023 - 21:45 | | İHA
MEB açıkladı! Başvuru süreci başladı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde memurluk, şeflik, saymanlık ve şube müdürlüğü için 9 Temmuz tarihinde yapılacak görevde yükselme yazılı sınavı için internet üzerinden başvuru ve onay süreci başladı. 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak başvuruların onay süreci son gün saat 18.00'de tamamlanacak. Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar, meb.gov.tr internet adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek. Sınav giriş belgeleri, 26 Haziran tarihinde yayımlanacak. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak olup, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında yapılacak sınavda şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık için de 57 kontenjan belirlendi.

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