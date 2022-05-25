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Mayıs ayında kar yağdı! 'Yaz ayını beklerken köyümüze kar yağdı'

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 10 gündür soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, mayıs ayının son günlerinde yüksek kesimlere kar yağdı.

25.05.2022 - 16:05 | | Salih BEŞKARDEŞ/ ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)
Mayıs ayında kar yağdı! 'Yaz ayını beklerken köyümüze kar yağdı'

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Süphan Dağı eteklerindeki 2 bin 230 rakımlı Çanakyayla köyünde, haziran ayına sayılı günler kala kar yağışı etkili oldu.

Köyde yaşayan Hamit Akkuş, mayıs ayının son günlerinde ilk defa kar yağışı ile karşılaştıklarını belirterek, ”Yaz ayını beklerken köyümüze kar yağdı. Haziran ayına yaklaştığımız bu günlerde bölgemizde etkili olan soğuk hava nedeniyle köyümüzde kar yağışı etkili oldu. Yaz ayını beklerken bu kadar yoğun kar yağışının olmasını şaşkınlıkla karşıladık” dedi.

Mayıs ayında kar yağdı Yaz ayını beklerken köyümüze kar yağdı

Mayıs ayında kar yağdı Yaz ayını beklerken köyümüze kar yağdı

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