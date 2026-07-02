Mersin'de bu lise fabrikalara taş çıkardı: Yılın ilk yarısında servet ürettiler! Başarılarının sırrı ise tek bir şeydi...

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Erol, üretim kapasitelerini artırarak daha fazla öğrenciyi sürece dahil etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.



Atölyedeki çalışmalarla öğrencilerin hem gelir elde ettiğini hem de meslek öğrendiğini anlatan Erol, "Burada öğrencilerimiz sadece meslek öğrenmiyor, üretimin içinde aktif olarak yer alarak doğrudan ekonomiye katkı sunuyor. Öğrencilerimiz bu çalışmalarla üretim kültürünü ve çalışma disiplinini de güçlendiriyor. Aynı zamanda ülke ekonomisine katma değer sağlayan önemli bir eğitim modeli ortaya koyuyor." diye konuştu.



Erol, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu üretken, beceri temelli ve değer odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



Kimya Teknolojisi Alan Şefi Erdal Erbay da okuldaki üretim sürecinin öğrencileri istihdama güçlü bir şekilde hazırladığını belirterek, "Öğrenciler mezun olduklarında üretim kültürünü benimsemiş, tecrübe kazanmış ve iş hayatına hazır bireyler olarak ülkemizin kalkınmasında aktif rol almaktalar." dedi.