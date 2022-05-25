GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemKocaeli Valiliği'nden TIR'dan inip koşarak kaçan göçmenlerle ilgili açıklama
HaberlerGündem Haberleri Kocaeli Valiliği'nden TIR'dan inip koşarak kaçan göçmenlerle ilgili açıklama
ABONE OL

Kocaeli Valiliği'nden TIR'dan inip koşarak kaçan göçmenlerle ilgili açıklama

Kocaeli'de bir tır dolusu göçmenin kaçtığı anların paylaşıldığı görüntüler ile ilgili Kocaeli Valiliği açıklamalarda bulundu.

25.05.2022 - 15:19 | | İHA
Kocaeli Valiliği'nden TIR'dan inip koşarak kaçan göçmenlerle ilgili açıklama

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekildiği iddia edilen, bir kamyon dolusu kaçak göçmenin kaçtığı görüntüler ile ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında "22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 11.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu, Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, Jandarma Trafik Timlerince yapılan trafik kontrolü esnasında durdurulan kapalı kasa bir aracın kasasının içine saklanmış halde ilk anda sayısı ve uyruğu tespit edilemeyen ve kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları anlaşılan yabancı şahısların kaçma girişimi neticesinde bölgede geniş çaplı inceleme başlatılmış ve bu çalışmalar neticesinde Afgan uyruklu 27 yabancı şahsın yakalandığı Valiliğimizce aynı gün kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bazı sosyal medya ve basın organlarında bu konuda tekrar yayınlar yapıldığı görüldüğünden açıklama yapma gereği duyulmuştur. Olay günü yedi emin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili çevrede devam eden detaylı çalışmalar neticesinde 24’ü Afgan, 9’u Pakistan, 1’i İran ve 1’i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış olup işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben sınır dışı edileceklerdir. Organize eden kişi adli makamlarca tutuklanmış olup diğerlerinin de yakalanması için çok yönlü çalışmalar devam etmektedir. Düzensiz göç ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

GÜNCEL HABERLER

Mayıs ayında kar yağdı! 'Yaz ayını beklerken köyümüze kar yağdı'

Mayıs ayında kar yağdı! 'Yaz ayını beklerken köyümüze kar yağdı'

Ev sahibi, kiracı milyonları kapsıyor! Fiyat artışlarıyla ilgili düzenleme, 10 gün içinde... Bakan Kurum duyurdu!

Ev sahibi, kiracı milyonları kapsıyor! Fiyat artışlarıyla ilgili düzenleme, 10 gün içinde... Bakan Kurum duyurdu!

Marmaray 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz!

Marmaray 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? AK Parti'de yeni Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç oldu!

Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? AK Parti'de yeni Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç oldu!

Sıradaki Haber
Ev sahibi, kiracı milyonları kapsıyor! Fiyat artışlarıyla ilgili düzenleme, 10 gün içinde... Bakan Kurum duyurdu!

Ev sahibi, kiracı milyonları kapsıyor! Fiyat artışlarıyla ilgili düzenleme, 10 gün içinde... Bakan Kurum duyurdu!

Sıradaki Haber
Pakistan karıştı! Mitinge yasak getirildi, barikatlar kuruldu, arbedeler yaşandı!

Pakistan karıştı! Mitinge yasak getirildi, barikatlar kuruldu, arbedeler yaşandı!

Sıradaki Haber
Rapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik raporu sorgulama nasıl yapılır? Rapor parası sorgulama ekranı!

Rapor parası ne zaman yatar? İş göremezlik raporu sorgulama nasıl yapılır? Rapor parası sorgulama ekranı!

Sıradaki Haber