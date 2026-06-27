GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi 1 kişi hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi 1 kişi hayatını kaybetti

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi 1 kişi hayatını kaybetti

27.06.2026 - 01:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ(Kütahya),(DHA)

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi 1 kişi hayatını kaybetti

Kütahya’nın Gediz ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Kazada traktörün sürcüsü Muharrem Ö. (61) yaralanırken, yolcu konumundaki Rasim Güler (71) ise hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Gediz ilçesi Kıran köyü Karcıkaya mevkisinde meydana geldi. Odun toplamak için ormanlık alanda irlerlerken Muharrem Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 22 FC 369 plakalı traktör, devrildi.

İLGİLİ HABER

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı
Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde traktörde yolcu konumunda bulunan Rasim Güler'in öldüğü belirlendi. Yaralanan traktör sürücüsü Muharrem Ö. ise ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler’in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

İLGİLİ HABER

Osmaniye'de gıda zehirlenmesi şüphesi: Pastayı yiyen 53 kişi hastaneye başvurdu
Osmaniye'de gıda zehirlenmesi şüphesi: Pastayı yiyen 53 kişi hastaneye başvurdu

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel Haberler

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi 1 kişi hayatını kaybetti
#Gündem

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi 1 kişi hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı
#Gündem

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı

Osmaniye'de gıda zehirlenmesi şüphesi: Pastayı yiyen 53 kişi hastaneye başvurdu
#Gündem

Osmaniye'de gıda zehirlenmesi şüphesi: Pastayı yiyen 53 kişi hastaneye başvurdu