Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi 1 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, saat 09.30 sıralarında Gediz ilçesi Kıran köyü Karcıkaya mevkisinde meydana geldi. Odun toplamak için ormanlık alanda irlerlerken Muharrem Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 22 FC 369 plakalı traktör, devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde traktörde yolcu konumunda bulunan Rasim Güler'in öldüğü belirlendi. Yaralanan traktör sürücüsü Muharrem Ö. ise ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler’in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.