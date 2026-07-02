Egzoz parçasından başladı, onlarca üretti: Herkes hurda sanıyordu, şimdi yok satıyor!

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Gördüğü her parçadan bir şey üretmeye çalıştığını aktaran Topatar, "Kendimde ufak bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Kolay kolay hurdaya ya da çöpe bir şey atmam. Evde beyaz eşya ya da küçük ev aletleri bozulsa bile onlardan da bir şey yapmaya çalışırım." dedi.