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GündemTarladan değil adeta darphaneden çıkıyor! Bayburt’ta ilk kez ekildi, kilosu 13 bin lira oldu
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Tarladan değil adeta darphaneden çıkıyor! Bayburt’ta ilk kez ekildi, kilosu 13 bin lira oldu

02.07.2026 - 11:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bayburt’ta tarımsal çeşitliliği artırmak için ilk kez toprakla buluşturulan alternatif ürünün hasadında geri sayım bitti! İlaçtan dondurma sanayisine kadar kapış kapış giden ve kurutulmuşunun kilo fiyatı tam 13 bin liraya kadar tırmanan bu gizli hazine, üreticisine adeta servet kazandırıyor. İşte adeta para basan o yeni gelir kapısı...

1Tarladan değil adeta darphaneden çıkıyor! Bayburt’ta ilk kez ekildi, kilosu 13 bin lira oldu

Bayburt’ta tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla alternatif ürün olarak yetiştirilen salebin hasadına başlandı.İlde ilk kez üretimi yapılan salep, yüksek ekonomik değeriyle üreticilere yeni gelir kapısı sunuyor.

2Tarladan değil adeta darphaneden çıkıyor! Bayburt’ta ilk kez ekildi, kilosu 13 bin lira oldu

Hasat edilen salep yumruları, kurutma ve işleme süreçlerinin ardından yeniden üretimde kullanılacak. Son yıllarda talep gören salebin, Bayburt’taki üretim alanlarının ilerleyen süreçte genişlemesi bekleniyor.Salep üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte ilin tarımsal üretim deseninin çeşitlenmesi ve üreticilerin katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi amaçlanıyor.

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3Tarladan değil adeta darphaneden çıkıyor! Bayburt’ta ilk kez ekildi, kilosu 13 bin lira oldu

Özellikle ilaç sanayisinde, yapıştırıcı ve dondurma yapımında kullanılan salebin kilosu 2 bin ila 3 bin lira arasında alıcı bulurken, kurutulmuş salebin kilo fiyatı ise 13 bin liraya kadar çıkıyor.