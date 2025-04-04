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Marmaris'te 5 yıldızlı otelde yangın!

04.04.2025 - 09:39Güncellenme Tarihi:
Marmaris'te 5 yıldızlı otelde yangın!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabahın erken saatlerinde bir otelde yangın çıktı. Kazan dairesinde başladığı öğrenilen yangın otel odalarına sıçradı. Alevlerin söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris-İçmeler yolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Otel odalarına sıçrayan yangını fark eden görevlilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi.

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangının kazan dairesinden başladığı tespit edildiği ve hızla itfiaye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Yangın esnasında otelde konaklayan 685 kişinin tahliyesin gerçekleştirirken dumandan etkilenen 15 kişi hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış yerinin ana bina olmadığı, odalarda herhangi bir sorun yaşanmadığı tespit edildi.

Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı inceleme başlatılırken hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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