Marmara Denizi'nde görülen yunuslar görsel şölen oluşturdu

Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında müsilajla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında numune almak için hareket eden ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsüne ait araştırma gemisi Bilim-2'nin yakınında bir anda yunuslar görülmeye başladı.

Geminin etrafında yüzen yunusların su yüzeyinde yaptığı gösteri, gemide bulunan basın mensuplarınca kaydedildi.

Sürü şeklinde ilerleyen yunusların gösterisi görsel şölen oluşturdu.