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Mardin'de servis aracı devrildi: 6 ölü, 5 yaralı

Mardin’in Ömerli ilçesinde valilik ve üniversite çalışanlarının içinde olduğu hafif ticari aracın şarampole yuvarlanmasıyla 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

02.01.2023 - 09:16 | | Nezir GÜNEŞ-Mehmet Halis NAYIFOĞLU/ÖMERLİ(Mardin),(DHA)-
Mardin'de servis aracı devrildi: 6 ölü, 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ömerli Midyat yolu Alıçlı köyü mevkisinde meydana geldi. Valilik ve üniversite çalışanlarının içinde bulunduğu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 AT 479 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Yusuf Tunç, Abdullah Macit ve Ruken Adam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar F.A. (40), T.D.(30), H.A.(24), M.A.Ç. (37) ve A.Ç. (33) ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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