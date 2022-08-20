Mardin'de katliam gibi kaza: 20 ölü, 26 yaralı!

Gaziantep-Nizip otoyolunun 18'inci kilometresinde saat 11.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri de kazayı görünce yol kenarında durup olay yerine gitti.

Ekiplerin kurtarma çalışması sürerken, kaza yerine yaklaşık 200 metre mesafede Özel Diyarbakır Turizm firmasına ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Yan yatan otobüs, sürüklenerek itfaiye aracı ile 27 AHM 050 plakalı ambulans ve bu sırada bölgede bulunan ekipler ile vatandaşlara çarptı.





KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 20’YE YÜKSELDİ; 1 POLİS ŞEHİT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte Mardin'in Derik ilçesinde kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Yetkililerden kaza ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan soylu yaptığı açıklamada, "İki TIR’ın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. 26 yaralımız var. Olay bütün yönleriyle birlikte soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimiz bu konudaki çabanın içerisindedirler. İnsanın boğazı düğümleniyor. Bir trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine insanın söyleyecek sözü kalmıyor. Hem Cumhuriyet Savcılığımız hem kolluk güçlerimiz soruşturmayı sürdürüyor. Kazazedelerimiz ve ailelerimizin yanındayız. Öncelikle sabır diliyorum. Geçmiş olsun, Allah rahmet eylesin." dedi.

'SABAHA KADAR TÜM TESPİTLERİMİZİ YAPACAĞIZ'

Bakan Soylu gece boyunca gece boyunca kaza ile ilgili çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, "Biz de burada sabaha kadar hem kazaya sebebiyet veren sürecin nasıl olduğunu hem de bu konuda kimin ihmali varsa o ihmalle ilgili tüm tespitleri yapmış olacağız. Allah böyle bir sonuçla bizi bir daha imtihan etmesin diyoruz. Buradaki ilk kazaya müdahale esnasında 1 polisimiz şehit oldu. Sürücülerin 2’si de yaralı, tedavi altındalar. 2 sürücü de gözaltında” dedi.

Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra kazada hayatını kaybedenlerden İsa Ayebe’nin ailesinin evine giderek, başsağlığı diledi. Ardından hastanedeki yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERDEN 3’Ü TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin’in Derik ilçesinde iki TIR’ın neden olduğu kazada hayatını kaybeden 20 kişiden İsa Ayebe (40), İrfan Aktaş (40) ve İbrahim Has (75), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Mahmut Demirtaş ve Kaymakam Evren Çakır’ın da katıldığı cenaze töreninden sonra Derik İlçe Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ŞEHİT POLİS MEMURU 1 HAFTA ÖNCE DERİK’E TAYİN OLMUŞ

Öte yandan ilk kazaya müdahale sırasında şehit olan polis memurunun kimliği belli oldu. Kazada hayatını kaybeden polis memuru Yahya Ergin’in 1 hafta önce Tekirdağ Şarköy'den Mardin'in Derik ilçesine tayin olduğu belirtildi. Çanakkale Ezine doğumlu olan 33 yaşındaki polis memuru Ergin'in 1 çocuk babası olduğu ve TEM Şube Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.





VALİ GÜL, İNCELEME YAPTI

Gaziantep Valisi Davut Gül ile beraberindekiler, kaza yerine giderek inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalara ve kazaya ilişkin bilgi alan Vali Gül, "Saat 10.45 sıralarında kaza yapan bir araca ekipler ve arkadaşlar müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor ve yatarak ekiplerimiz ile yaralılara çarpıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara şifa diliyorum" dedi.

Kaza nedeniyle kapanan otoyolda trafik, yaklaşık 2 saat sonra kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

ÖLENLERDEN 14'ÜNÜN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 16 kişiden 14'ünün kimlikleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin sağlık görevlileri Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden, itfaiye personelleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt, İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammet Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile Aziz Birdal, Yakup Birdal, Muhammet Ersek, Umut Ersek, Nuran Tanrıkulu ve Melik Kaya olduğu bildirildi. Ölen 2 kişinin kimlik tespit çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.



2 CENAZE DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ



Otobüsle İstanbul'dan Diyarbakır'a giderken kazada yaşamını yitiren Melik Kaya ile Nuran Tanrıkulu'nun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve teşhis işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tanrıkulu ve Kaya'nın cenazelerinin Diyarbakır'da toprağa verileceği belirtildi.

BAKANLARDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için Allah rahmet, yaralılar için acil şifalar diledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, "Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın, sağlıkçılarımızın, basın camiamızın, milletimizin başı sağ olsun! Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de "Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Rabb’im rahmet eylesin. Ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL, KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ



Gaziantep Nizip otoyolunda meydana gelen 16 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adli Tıp Kurumu'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret ederek başsağlığı diledi. Vali Davut Gül, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledikten sonra jandarma ve polis ekiplerinin gerekli çalışmaları başlattığını ve kazanın asıl sebebinin araştırıldığını söyledi.



BİR KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ BELİRLENDİ



Öte yandan kazada hayatını kaybeden bir kişinin daha kimliği belirlendi. Kayıp olarak aranan Mehmet Özsoy'un da yakınları tarafından teşhis edilmesiyle, kazada hayatını kaybeden 15 kişinin kimlikleri tespit edilmiş oldu.



Adli Tıp Kurumu önünde oluşacak yoğunluk için hazırlık yapıldı. Kurum bahçesine masa, sandalye ve tabureler konulurken, hayatını kaybeden bazı kişilerin, yakınları da gelmeye başladı.



Kazada yaşamını yitiren sağlık personellerinden 3'ünün Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden, itfaiye personellerinin ise Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt olduğu belirtildi. Bu arada kazada yaralanan kişilerin Nizip ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavilerine devam ediliyor.







