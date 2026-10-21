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Yola fırlayan 3 keçi aracın çarpması sonucu telef oldu

21.10.2026 - 20:30Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: MANİSA (İHA)

Yola fırlayan 3 keçi aracın çarpması sonucu telef oldu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde karayolunda seyir halindeki otomobilin yola çıkan koyun ve keçilere çarpması sonucu 3 keçi telef oldu.

 

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Kaza, 20 Ekim Salı günü Akhisar devlet karayolunda Novada Alışveriş Merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda ilerleyen otomobil, yol kenarında otlayan koyun ve keçilerin aniden yola çıkması üzerine küçükbaş hayvanlara çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle savrulan hayvanlardan 3 keçi telef olurken, otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

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