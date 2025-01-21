GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Manisa'da kadınlar atıkları sanat eserine dönüştürüyor

Manisa'da kadınlar atıkları sanat eserine dönüştürüyor

Manisa Ayn-ı Ali Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde Afrikalı bebek yapma kursuna katılan kadınlar, atık malzemelerden yaptıkları biblolarla aile bütçesine katkı sağlıyor.

21.01.2025 - 10:55 | | İHA
Manisa'da kadınlar atıkları sanat eserine dönüştürüyor

Yunusemre Belediyesi, Ayn-ı Ali Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde kadınların üretime, gelişimlerine ve sosyal yaşama daha fazla katkı sunabilmek adına kursiyerlerine Afrikalı bebek biblo yapma kursu veriyor. Merkezin açtığı ve Yunusemre Belediyesi’nin kendi bünyesinde görev yapan eğitmen tarafından verilen kursla kursiyerler bir aylık eğitimin ardından, bibloları tek başlarına yaparak kendi zevklerine uygun şekiller verebilecek deneyime ulaşıyor.

Manisada kadınlar atıkları sanat eserine dönüştürüyor

Kursa yoğun ilgi gösteren kursiyerler, ürettikleri bibloları sevdiklerine armağan ettikleri gibi satış yapıp aile ekonomilerine de destek olmaya başladı. Maliyeti düşük ve sosyal medyada büyük beğeni toplayan biblolar, Yunusemre Belediyesi ile Yunusemre Kent Konseyi’nin her salı günü Yunus Emre Millet Çarşısı’nda Sosyete Pazarı’nın üst katında hizmete giren El Emeği Pazarında vatandaşlarla buluşacak.

GÜNCEL HABERLER

Yaşlı kadın ve erkekler huzurevinde de rahat durmadı! Sinop'ta huzurevi sakinleri mantar üretimi yapmaya başladı

Yaşlı kadın ve erkekler huzurevinde de rahat durmadı! Sinop'ta huzurevi sakinleri mantar üretimi yapmaya başladı

Havalimanları devlete 344 milyar 648 milyon 402 bin TL kazandırdı

Havalimanları devlete 344 milyar 648 milyon 402 bin TL kazandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'daki yangınla ilgili bakanlardan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu'daki yangınla ilgili bakanlardan bilgi aldı