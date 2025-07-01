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Manisa’da feci kaza: Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

01.07.2025 - 07:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Manisa’da feci kaza: Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpmasıyla yaşanan kazada aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerinden gelen görüntüler yürek burktu

Rıdvan A. yönetimindeki otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde park halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

BABA VE ÜÇ ÇOCUĞU ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle Rıdvan A. ile çocukları M.N.A., Y.A. ve M.T.A. araçta sıkıştı.

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İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan baba ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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