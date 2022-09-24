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Manisa’da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Manisa’da jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

24.09.2022 - 01:15 | | MANİSA (İHA)
Manisa’da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesinin DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde  takibi yapılan Suriye uyruklu M.B ve A.K. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilirken, ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerden A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.B. hakkında ise sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.

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