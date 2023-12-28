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Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi

Öğle saatlerinde Malatya'da meydana gelen 4.6'lık depremin ardından, saat 13.40'ta da Muğla'nın Marmaris ilçesi 4 şiddetinde sallandı.

28.12.2023 - 14:05 |
Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

4 İLE SALLANDILAR

Saat 13.40 sıralarından Muğla'da bir deprem meydana geldi. Marmaris ilçesinde yaşanan depremin büyüklüğü 4 olarak açıklanırken derinliği de 57.39 km olarak paylaşıldı.

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
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 MALATYA'DA DA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Saat 12.34 sıralarında ise Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD sarsıntının derinliğini 17 kilometre olarak açıklarken, şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı depremle ilgili, "İlimiz Yeşilyurt Merkezli yaşadığımız 4.6 büyüklüğündeki depremde yapılan saha taramaları sonrası kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

Dün de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem olmuştu. Büyüklüğü 4.3 olarak açıklanan depremin derinliği 9 km olarak açıklanmıştı.

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