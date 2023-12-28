Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.34'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 17,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çevre ilçe ve illerde de hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yok, incelemeler ise sürüyor.

#DEPREM: Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde, saat 12.34’te, 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSusf8l https://t.co/snTtohH0xA — AFAD (@AFADBaskanlik) December 28, 2023

MALATYA DÜN DE SALLANDI

Malatya'da dün de merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin herhangi bir yıkıma ve hasara neden olmadığı açıklanmıştı.