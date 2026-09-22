Mersin'de başvuran öğrencilere kırtasiye desteği veriliyor

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Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, çocukların eğitimine katkı sunmayı önemsediklerini belirterek, "Her çocuğumuzun eğitim hayatına eşit ve güçlü bir başlangıç yapabilmesini önemsiyoruz. Çünkü eğitime verilen her desteğin, geleceğimize yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizim için her şeye değer. Onların hayallerine, eğitimine ve geleceğine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.