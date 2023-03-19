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Malatya’da rögar taştı, cadde göle döndü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde rögarın taşması sonucu cadde su ile dolarken, araçlar güçlükle ilerledi.

19.03.2023 - 15:10 | | Turgay İPEK/ MALATYA, (DHA)
Malatya’da rögar taştı, cadde göle döndü

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Bu illerden biri olan Malatya 3 gündür sağanak yağışın etkisi altında. Battalgazi ilçesinin Meydan Mahallesi’ndeki Başharık Caddesi'nde rögarın taşması sonucu, yol göle döndü.

Malatya’da rögar taştı, cadde göle döndü

Suyun içerisinde yürümek zorunda kalan Sevinç Topal, “Depremden sonra başka bir ile gitmiştim geldim. Memleketi görüp evimi kontrol etmek istedim ama baktım her şey çok kötü. Deprem bir yandan diğer yandan da sel bizi çok etkiledi. Çarşıya gitmek istedim ama gidemedim .Bu nedenle yoldan geçen otomobil sürücülerinden yardım istedim” diye konuştu.

Malatya’da gün boyu yağan ve zaman zaman şiddetini artıran yağmurun salı gününe kadar devam edeceği öğrenildi. 

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