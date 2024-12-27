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Malatya'da otobüs şoföründen örnek davranış! İçi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MOTAŞ'da görev yapan otobüs şoförü, araç içerisinde yüklü miktarda para bulunan cüzdanı sahibine teslim etmek üzere amirine teslim etti.

27.12.2024 - 13:55 | | İHA
Malatya'da otobüs şoföründen örnek davranış! İçi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MOTAŞ'ta otobüs şoförü olarak görev yapan İlhan Göktürk, Merkez –Hatunsuyu seferi sonrasında araç içerine düşürülmüş içerisi para dolu cüzdan buldu.

Malatyada otobüs şoföründen örnek davranış İçi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Göktürk yolculardan birine ait olduğunu değerlendirdiği cüzdanı daha sonra sahibine ulaştırılmak üzere Ulaşım Teknolojileri Müdürü Serhat Uruk'a teslim etti.

Malatyada otobüs şoföründen örnek davranış İçi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Olaya dair kısa bir açıklama yapan araç sürücüsü İlhan Göktürk vatandaşlık görevini yaptığını belirtirken, MOTAŞ Teknolojileri Müdürü Serhat Uruk ise cüzdanın sahibine ulaştıklarını şehir dışında bulunan şahsın yakın bir zamanda gelerek cüzdanını teslim alacağını söyledi.

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