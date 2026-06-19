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Çekmeköy'de kan donduran olay! Boşanan çiftin cesedi bir sitede bulundu

19.06.2026 - 18:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Mert ORDU/İSTANBUL (DHA)

Çekmeköy'de, boşandıkları öğrenilen çiftin cesedi bir sitenin bahçesinde bulundu.

1Çekmeköy'de kan donduran olay! Boşanan çiftin cesedi bir sitede bulundu

Taşdelen Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde bir kadın ve erkeğin hareketiz yattığını görenler polise haber verdi.

2Çekmeköy'de kan donduran olay! Boşanan çiftin cesedi bir sitede bulundu

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından kimlikleri tespit edilen S.Ö. (36) ile Ş.A'nın (31) cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda, boşandıkları belirlenen S.Ö. ile Ş.A. arasında olay öncesinde binada tartışma yaşandığı tespit edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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