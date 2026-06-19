Vatandaşların tapulu arazileri her geçen gün küçülüyor, üretim alanları da tehlike altına giriyor

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"Arazimiz her yıl küçülüyor"



Arazilerinin her yıl giderek küçüldüğünü ve tarım yapamadıklarını söyleyen Gürcan Bostan, "Arazimiz her yıl biraz daha daralıyor, sürekli toprak kaybı yaşıyoruz. Burası zaten dağlık bir bölge ve kullanabileceğimiz tarım arazileri oldukça sınırlı. Bu nedenle en küçük parsel bile bizim için büyük önem taşıyor. Hem tarım hem de yaşam alanlarımızın korunması adına devletimizin bu konuda destek vermesi gerekiyor.