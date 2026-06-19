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Karabük'te kamyonet ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı

19.06.2026 - 18:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARABÜK (İHA)

Karabük'te kamyonet ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı

Karabük'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Köprülü Sokak'ta meydana geldi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönünden Endüstri Meslek Lisesi yönüne seyreden R.K. idaresindeki 74 BH 846 plakalı otomobil, kavşakta R.A. yönetimindeki 41 HY 710 plakalı kamyonetle çarpıştı.

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Meydana gelen kazada kamyonette bulunan G.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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