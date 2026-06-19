Karabük'te kamyonet ile otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı

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Kaza, Köprülü Sokak'ta meydana geldi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönünden Endüstri Meslek Lisesi yönüne seyreden R.K. idaresindeki 74 BH 846 plakalı otomobil, kavşakta R.A. yönetimindeki 41 HY 710 plakalı kamyonetle çarpıştı.

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Meydana gelen kazada kamyonette bulunan G.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. G.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.