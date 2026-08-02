GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÇanakkale Valiliği açıkladı! Orman yangınında yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yok
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale Valiliği açıkladı! Orman yangınında yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yok

Çanakkale Valiliği açıkladı! Orman yangınında yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yok

02.08.2026 - 20:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Çanakkale Valiliği açıkladı! Orman yangınında yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yok

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Çanakkale Valiliği, yangında yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum olmadığını açıkladı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bayramiç ilçesi Hacıbekirler köyünde saat 15.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 9 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler, 5 itfaiye aracı olmak üzere toplam 111 araç ve 488 personel ile müdahale ediliyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman da yangın söndürme çalışmalarını Yangın Yönetim Merkezi’nde takip ediyor.

Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yok
Çanakkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Güncel Haberler

Çanakkale Valiliği açıkladı! Orman yangınında yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yok
#Gündem

Çanakkale Valiliği açıkladı! Orman yangınında yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum yok

Otomobil su kanalına çarptı! 2 kişi öldü, 4 yaralı var
#Gündem

Otomobil su kanalına çarptı! 2 kişi öldü, 4 yaralı var

Mardin’de acı olay! Araçta mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
#Gündem

Mardin’de acı olay! Araçta mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti