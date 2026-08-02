Mardin’de acı olay! Araçta mahsur kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Ekinciler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Aras Temel kapısı açık olan araca kendi başına bindi. Bir süre sonra aracın kapısının kapanmasıyla içeride mahsur kalan çocuk, güneş altında uzun süre araçta kaldı.

Ailesi tarafından araçta hareketsiz halde fark edilen Muhammed Aras, Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan çocuk, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhammed Aras Temel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 2 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.