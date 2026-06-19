GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİnşaatta makaranın iskele üzerine devrilmesi sonucu 2’si ağır, 4 işçi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri İnşaatta makaranın iskele üzerine devrilmesi sonucu 2’si ağır, 4 işçi yaralandı

İnşaatta makaranın iskele üzerine devrilmesi sonucu 2’si ağır, 4 işçi yaralandı

19.06.2026 - 18:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)

İnşaatta makaranın iskele üzerine devrilmesi sonucu 2’si ağır, 4 işçi yaralandı

Kütahya’da inşaat halindeki binada makaranın iskele üzerine devrilmesi sonucu 2’si ağır, 4 işçi yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 16.00 sıralarında, Bölücek Mahallesi Hekim Sinan Şair Şeyhi Bulvarı’nda bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre; makaranın devrilmesi sonucu, 4 işçinin bulunduğu iskele çöktü.

İLGİLİ HABER

Fındıkta kritik haziran alarmı! Rekolte yüksek ama 'kahverengi kokarca' tehdidi sürüyor
Fındıkta kritik haziran alarmı! Rekolte yüksek ama 'kahverengi kokarca' tehdidi sürüyor

Haberin Devamı

İşçiler 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalelerini yaptığı işçiler Mustafa Olgun (46), Abdullah Kaya (60), Hamit Sarı (71) ve Süleyman Türkoğlu (58), Kütahya Şehir ve Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma hastanelerinde tedaviye alındı. İşçilerden Türkoğlu ve Sarı’nın durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABER

Ordu'da ücretsiz dağıtılmaya başladı! O karışımı yiyen hayvanların sütü çifter çifter artıyor
Ordu'da ücretsiz dağıtılmaya başladı! O karışımı yiyen hayvanların sütü çifter çifter artıyor

Güncel Haberler

Türkiye ve Almanya’nın enerji ortaklığına ‘Mineral’ dopingi
#Ekonomi

Türkiye ve Almanya’nın enerji ortaklığına ‘Mineral’ dopingi

Vatandaşların tapulu arazileri her geçen gün küçülüyor, üretim alanları da tehlike altına giriyor
#Gündem

Vatandaşların tapulu arazileri her geçen gün küçülüyor, üretim alanları da tehlike altına giriyor

Çekmeköy'de kan donduran olay! Boşanan çiftin cesedi bir sitede bulundu
#Gündem

Çekmeköy'de kan donduran olay! Boşanan çiftin cesedi bir sitede bulundu