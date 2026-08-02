Meteoroloji Mühendisi İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgarların biteceği tarihi verdi! Deniz suyu sıcaklığı artacak

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Buralarda sıcaklık değerlerinin 40 derecelere kadar yaklaşması Perşembe günü muhtemel gözüküyor. Bu sıcak hava dalgası 2026 yılının en sıcak hava dalgalarından biri olacak gibi gözüküyor. 2026'nın en sıcak günleri olarak tanımlayabiliriz. Temmuz biraz serin geçti, ortalamalarda ve altı civarındaydı. Ağustos ayında ise artık Temmuz'dan daha sıcak bir Ağustos bizleri bekliyor. Ama tabii ki bu çok yüksek sıcaklıklar değil, zaman zaman bu yüksek sıcaklıkları hissediyor olacağız. Bununla birlikte Eylül, Ekim aylarında yaz biraz daha uzayacak diyoruz” ifadelerini kullandı.