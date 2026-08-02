Tekirdağ'da atıklarıyla su kaynaklarını kirleten şirketlere para cezası verildi

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Tekirdağ'da çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik denetimlerini sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 4 işletmeye toplam 4 milyon 824 bin 987 lira idari para cezası uyguladı.