Tekirdağ'da atıklarıyla su kaynaklarını kirleten şirketlere para cezası verildi
02.08.2026 - 17:22Güncellenme Tarihi:
Tekirdağ'da atıklarıyla su kaynaklarını kirlettikleri belirlenen 4 işletmeye toplam 4 milyon 824 bin 987 lira ceza uygulandı.
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Müdürlükten yapılan açıklamada, su kirliliğinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, çevre mevzuatına aykırı uygulamalar tespit edilen 4 işletme hakkında idari işlem başlatıldığı belirtildi.
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Denetimler kapsamında işletmelere eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekli uyarıların da yapıldığı belirtilirken, çevrenin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.