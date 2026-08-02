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Tekirdağ'da atıklarıyla su kaynaklarını kirleten şirketlere para cezası verildi

02.08.2026 - 17:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-

Tekirdağ'da atıklarıyla su kaynaklarını kirlettikleri belirlenen 4 işletmeye toplam 4 milyon 824 bin 987 lira ceza uygulandı.

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1Tekirdağ'da atıklarıyla su kaynaklarını kirleten şirketlere para cezası verildi

Tekirdağ'da çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik denetimlerini sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 4 işletmeye toplam 4 milyon 824 bin 987 lira idari para cezası uyguladı.

2Tekirdağ'da atıklarıyla su kaynaklarını kirleten şirketlere para cezası verildi

Müdürlükten yapılan açıklamada, su kirliliğinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, çevre mevzuatına aykırı uygulamalar tespit edilen 4 işletme hakkında idari işlem başlatıldığı belirtildi.

3Tekirdağ'da atıklarıyla su kaynaklarını kirleten şirketlere para cezası verildi

Denetimler kapsamında işletmelere eksikliklerin giderilmesi konusunda gerekli uyarıların da yapıldığı belirtilirken, çevrenin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.