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Ordu'da ücretsiz dağıtılmaya başladı! O karışımı yiyen hayvanların sütü çifter çifter artıyor

19.06.2026 - 16:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde başlatılan ‘nitelikli tarım’ ve hayvancılık projeleri, kentteki besicilerin en büyük gider kalemi olan yem maliyetlerine savaş açtı. Üreticilere ücretsiz olarak dağıtılan; yem bezelyesi, yulaf, Macar fiği, kılçıksız buğday ve tritikaleden oluşan özel "5'li karışım kaba yem" ile regras tohumları, fındık altı arazilerde hasat edilmeye başlandı. Proje sayesinde yem masrafları dibe vururken, et kalitesi ve süt veriminde yaşanan gözle görülür artış üreticinin yüzünü güldürdü.

1Ordu'da ücretsiz dağıtılmaya başladı! O karışımı yiyen hayvanların sütü çifter çifter artıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce hayvancılık sektörüne yönelik sağlanan 5'li karışım kaba yem tohumu desteği, üreticilerin yem maliyetlerini düşürürken, et kalitesi ve süt veriminin artmasına katkı sağlıyor.

2Ordu'da ücretsiz dağıtılmaya başladı! O karışımı yiyen hayvanların sütü çifter çifter artıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in ‘nitelikli tarım' projeleri kapsamında hayata geçirilen uygulama çerçevesinde üreticilere yem bezelyesi, yulaf, Macar fiği, kılçıksız buğday ve tritikaleden oluşan 5'li karışım kaba yem ile regras tohumu desteği verildi. Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik destekleri kapsamında dağıtılan tohumlar, üreticilerden yoğun ilgi gördü.

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3Ordu'da ücretsiz dağıtılmaya başladı! O karışımı yiyen hayvanların sütü çifter çifter artıyor

Özellikle fındık bahçeleri ve tarım arazilerine ekilen yem bitkilerinin hasadına başlayan besiciler, uygulamanın yem giderlerini azaltmasının yanı sıra et kalitesi ve süt veriminde de artış sağladığını belirtti.

4Ordu'da ücretsiz dağıtılmaya başladı! O karışımı yiyen hayvanların sütü çifter çifter artıyor

Altınordu ilçesi Günören Mahallesi'nde keçi yetiştiriciliği yapan Faruk Bulduk ve Kadir Tomakin, temin ettikleri karma yem tohumlarının hem fındık altlarında hem de bahçelerde verimli sonuç verdiğini ifade etti. Besiciler, keçilerin yem bitkilerini tüketmeye başlamasının ardından süt veriminde ve kalitesinde artış gözlemlediklerini belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

5Ordu'da ücretsiz dağıtılmaya başladı! O karışımı yiyen hayvanların sütü çifter çifter artıyor

Ünye ilçesinde büyükbaş hayvancılığı yapan Dursun Görgülü ise, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı tohum desteklerinin yem maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını söyledi. Hayvanların yem bitkilerini severek tükettiğini kaydeden Görgülü, verilen desteklerin önemli katkı sunduğunu ifade etti.