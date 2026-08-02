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ÖSYM açıkladı! 2026-ALES-2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

02.08.2026 - 18:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

ÖSYM açıkladı! 2026-ALES-2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugün gerçekleştirilen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES-2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'unu erişime açtı.

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ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2 Ağustos tarihinde uygulanan 2026-ALES-2'nin temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u yayımlandı. Sınava katılan adaylar, temel soru kitapçığının tamamına 2 Ağustos tarihinden itibaren ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığı görüntüleme işlemi, 12 Ağustos tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM, soru kitapçığının belirtilen süre içerisinde erişime açık olacağını belirterek, adayların işlemlerini bu süre içinde tamamlamaları gerektiğini bildirdi.

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