Malatya'da harekete geçildi: Şehir içi ulaşıma can verecek hamle!

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından alınan 18 metre uzunluğundaki otobüsler, 157 yolcu kapasitesine sahip ve engelli erişimine uygun olarak tasarlandı.

Modern donanımı ve çevreci motor teknolojisi ile öne çıkan otobüsler, özellikle yoğun hatlarda hizmet verecek ve seferlerde yaşanan yoğunluğu minimize ederek bekleme sürelerini kısaltacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımda yaşadığı sorunları azaltmak ve toplu taşımayı daha cazip hale getirmek için yatırımlarına ara vermeden devam edeceğini açıkladı.