Malatya'da deprem! 5 ilde okullar tatil edildi
Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem sebebiyle Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da okullar tatil edildi.
16.10.2024 - 11:22 |
Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 10.07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken büyük korku ve paniğe neden olan deprem sonrası Malatyalılar cadde ve sokaklara çıktı.
Yaşanan depremin ardından okullar Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman ve Elazığ'da tatil edildi.